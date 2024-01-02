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Две легковушки поочередно улетели в кювет на трассе в Алтайском крае

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Две легковушки поочередно улетели в кювет на трассе в Алтайском крае

Пострадали две женщины.

Источник фото: «Инцидент Барнаул»

1 января на 109 км трассы «Барнаул-Рубцовск-граница с Казахстаном» две легковушки съехали в кювет. Одна из машин сбила двоих женщин, стоявших возле другой, сообщает пресс-служба регионального МВД.

По данным ведомства, 34-летний водитель «Опеля» ехал из Барнаула в Алейск. По пути он не справился с управлениям и съехал в кювет. Ехавший сзади «Акура» под управлением 29-летнего мужчины при виде опасности также не справился с управлением и съехал в кювет. Там он сбил двух женщин, 1990 и 1987 годов рождения, стоявших возле «Опеля».

В результате ДТП пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.

Взято отсюда.

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