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Две полоски: бийчане отмечают, что дым из труб в городе идет параллельно земле

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Две полоски: бийчане отмечают, что дым из труб в городе идет параллельно земле

Такое явление часто можно наблюдать, когда стоят затянувшиеся холода

В Бийске в последние дни отмечают так называемый режим “чёрного неба”, при котором частички, которые выбрасывает из труб отопления, промышленные газы и выхлопы автомобилей не уносит ветром ввиду того, что на улице стоит штиль. Такая погода привела к ещё одному явлению: дым от городских труб стелется параллельно земле. Особенно эффектно это смотрится на примере городских объектов теплоснабжения – ТЭЦ и малых котельных. 

Над Бийском буквально протянулись две полоски – дым от труб ТЭЦ. Увидеть их можно не только на АБ, но и из старого центра города.

Дым из трубы малой котельной. Фото: Предоставлено редакции БР

В районе пер. Коммунарский – свой необычный вид: над посёлком Нагорный протянулась чёрная полоса от малой котельной. 

Такое явление – обычно для безветренной холодной погоды. Воздух у земли – холоднее верхних слоев, и он более плотный. Воздух на выходе из труб – тёплый, менее плотный. Опуститься к земле он не может, но и подняться вверх – тоже, поскольку не может пробить слой воздуха, который чуть теплее того, что у поверхности земли, но все же достаточно холодного и соответственно плотного. Таким образом дым из труб – более “легкий” и разреженный, как бы запечатывается между двумя слоями, которые ввиду отсутствия ветра не смешиваются, и идёт параллельно земле. 

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Взято отсюда

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