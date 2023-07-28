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Две полосы улицы Аванесова на сутки перекроют в Барнауле

редактор01 mins

Ограничение вводят в связи с ремонтом коллектора

Фото: unsplash.com

Две полосы нечетной стороны улицы Аванесова на сутки перекроют в связи с проведением ремонтных работ, сообщает мэрия.

“С 21:00 28 июля до 21:00 29 июля будет перекрыто движение транспорта по двум полосам нечетной стороны улицы Аванесова в районе дома № 125”, – рассказали в пресс-службе.

Перекрытие связано с проведением ремонтных работ на коллекторе диаметром 700 мм.

Уточняется, что после устранения повреждения на улице Аванесова водоканал решил дополнительно обследовать канализационный коллектор, в результате чего и выявил повреждение еще одного участка.



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