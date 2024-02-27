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Две сторожевые овчарки задрали 63 овцы и козы на Алтае

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Собаки пришли с территории туристической базы

Две сторожевые овчарки задрали 63 овцы и козы на Алтае

Овцы на прогулке / Фото: unsplash.com

Две сторожевые немецкие овчарки загрызли и покалечили 63 овцы и козы в Усть-Коксинском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

В полицию обратились пять жителей села Кучерла. Сперва люди подумали, что на скот напали волки, но полицейские выяснили, что это были собаки.

“Нападение на животных совершили две немецкие овчарки, охраняющие туристическую базу на окраине села Кучерла. В ночное время они проникли в загоны, где содержались животные, и задрали частный скот”, – рассказали в ведомстве.

В произошедшем разбираются полицейские. Решается вопрос о привлечении владельца собак к ответственности.

новости Локтевский

Источник

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