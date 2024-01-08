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Две трассы в Алтайском крае перекрыты из-за непогоды

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Водителям рекомендуют отказаться от поездок

Две трассы в Алтайском крае перекрыты из-за непогоды

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае из-за сильной непогоды перекрыты две трассы. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Ограничение на движение действуют на следующих участках: 

– К-09 Поспелиха-Курья-Третьяково-граница Республики Казахстан на участке от Курьи до с. Староалейское;

– К-03 Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирска на участке от г. Змеиногорск до г. Рубцовск.

Водителям рекомендуют при возможности отказаться от дальних поездок.

Телефоны диспетчерских служб: 

– дежурный КГКУ “Алтайавтодор”: +7 (3852) 507-512, 8-800-222-3169;

– дежурный ФКУ Упрдор “Алтай”: +7 (3852) 63-14-59;

– дежурный службы МЧС: +7 (3852) 20-26-10;

– дежурный УГИБДД: +7 (3852) 39-35-86.

новости Алтайский

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