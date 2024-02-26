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Две женщины пострадали при столкновении иномарок в Бийске

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Госпитализация пострадавшим не потребовалась

Две женщины пострадали при столкновении иномарок в Бийске

ДТП в Бийске / Фото: телеграм-канал “ЧП Бийск”

Два человека пострадали при столкновении двух иномарок в Бийске, сообщили в ГИБДД Алтайского края.

Авария случилась 24 февраля в 18:50 возле дома № 58 по улице Социалистической.

31-летняя женщина во время движения на Lexus GX 470 не выбрала безопасную скорость и столкнулась со встречной Hyundai Solaris, которой управляла 40-летняя женщина.

В итоге обе автомобилистки получили травмы. Им оказали медпомощь в медучреждении, не госпитализированы.

новости Алтайский

Источник

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