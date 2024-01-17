Двигатель накроется: вот почему нельзя прогревать машину, если ехать никуда не надо

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17 января 2024г. -RUBCOVSKE.RU. Прогрев двигателя зимой может привести к капремонту, заявили автоэксперты. Многие водители считают, что прогревать ДВС зимой обязательно, особенно в морозы. Считается, что это сохраняет ресурс мотора. Пишет Теперь Внимание!

Но на самом деле все с ровно наоборот, иногда это может закончиться только капитальным ремонтом двигателя. Как пояснили специалисты портала «АвтоВзгляд», при прогреве двигателя в зимний период в верхних патрубках системы вентиляции картера образуется конденсат.

Во время прогрева ничего страшного не происходит, но после набора рабочей температуры и последующей остановки двигателя на стенках трубок образуется влага. Если запускать мотор после прогрева на короткое время, то не вся жидкость успевает испариться.

Осевшая в головке блока и на других агрегатах влага смешается с маслом, в результате получится эмульсия, которая вредна для двигателя. Поэтому после прогрева нужно воспользоваться автомобилем — куда-то поехать.

Чтобы не сел аккумулятор в сильные морозы, лучше его доставать и заносить в дом, если ехать никуда не нужно. Автомеханики советуют не трогать машину в морозы, если ею не собираются пользоваться.

Фото: Svetlana Vozmilova/globallookpress.com

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Автор: glavred

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город Горняк