Движение автомобильного транспорта ограничат в ночное время с 31 октября по 2 ноября на подъездах к железнодорожному путепроводу в Барнауле
Все работы будут проводиться в ночное время
Железнодорожники проведут с 31 октября по 2 ноября капитальный ремонт путей, расположенных на путепроводе на пересечении улиц Павловский тракт – Строителей – Советской армии в Барнауле.
В связи с этим для безопасности автомобилистов движение автомобилей на прилегающих участках к путепроводу будет ограничено.
Все работы будут проводиться в ночное время.
С 00:00 до 05:00 движение транспорта на подъездах и под путепроводом будет организовано по одной полосе. Ограничения коснутся обеих сторон движения.
Просим жителей города быть внимательными при планировании поездок.
Западно-Сибирская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства.
новости Алтайский
Взято отсюда