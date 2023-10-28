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Движение автомобильного транспорта ограничат в ночное время с 31 октября по 2 ноября на подъездах к железнодорожному путепроводу в Барнауле
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Движение автомобильного транспорта ограничат в ночное время с 31 октября по 2 ноября на подъездах к железнодорожному путепроводу в Барнауле

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Все работы будут проводиться в ночное время

Железнодорожники проведут с 31 октября по 2 ноября капитальный ремонт путей, расположенных на путепроводе на пересечении улиц Павловский тракт – Строителей – Советской армии в Барнауле.

В связи с этим для безопасности автомобилистов движение автомобилей на прилегающих участках к путепроводу будет ограничено.

Все работы будут проводиться в ночное время.

С 00:00 до 05:00 движение транспорта на подъездах и под путепроводом будет организовано по одной полосе. Ограничения коснутся обеих сторон движения.

Просим жителей города быть внимательными при планировании поездок.

Западно-Сибирская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства.

новости Алтайский

Взято отсюда

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