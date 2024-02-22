Движение “Я/мы Сергей Фургал”* прокуратура признала экстремистским

Целью движения является ослабление основ конституционного строя РФ и смена власти в стране насильственным путем

Хабаровский краевой суд признал движение “Я/мы Сергей Фургал”* экстремистской организацией, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру региона.

“В Хабаровском крае по иску прокурора общественное движение “Я/мы Сергей Фургал” признано экстремистской организацией”, – заявили в ведомстве.

Движение выявили в рамках надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремизму, информирует прокуратура.

Объединяющей основой движения служит экстремистская идеология, цель которой в возбуждении ненависти и вражды к представителям институтов власти, разрушает правовые устои российского общества. Движение создает условия для ослабления основ конституционного строя РФ и смены власти в стране насильственным путем.

В частности, приверженцы движения распространяют призывы к массовым беспорядкам, совершению насильственных действий в отношении представителей власти и другое. Участники незаконного формирования уже множество раз привлекались к административной и уголовной ответственности.

Также движение пыталось воздействовать на решения органов власти, организовывая несогласованные массовые публичные мероприятия.

“Организация действовала в активной координации различных зарубежных центров, ведущих деструктивные действия в отношении России”, – сообщили в прокуратуре.

Дело рассматривалось в Хабаровском краевом суде, решение обращено к немедленному исполнению.

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