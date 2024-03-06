Движение ограничили из-за ремонта коллектора в Барнауле

Участок будет закрыт до 8 марта.

Источник фото: Росводоканал Барнаул

Специалисты Росводоканала устраняют повреждение канализационного коллектора на улице Антона Петрова в Барнауле. В связи с работами до 8 марта на участке ограничено движение транспорта, сообщает пресс-служба .

Причиной аварии стало обрушение свода коллектора из-за длительной эксплуатации и газовой коррозии.

Движение транспорта ограничено по правой полосе нечётной стороны улицы Антона Петрова от Малаховского кольца до Антона Петрова, 215. Если появится потребность в перекрытии проезжей части полностью, об этом сообщат дополнительно.

Взято отсюда.

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