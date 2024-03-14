«Движение Первых» провело семейное мероприятие для жителей Барнаула

13 марта в Алтайском государственном университете прошло мероприятие «Всей семьей в Движение», главными участниками которого стали семьи активистов «Движения Первых» .

Гости события, приуроченного к Году семьи, приняли участие в творческих мастер-классах, освоили объединяющие игры и сделали семейные фотографии.

Также на площадке Министерство социальной защиты Алтайского края проставило информацию о мерах поддержки для многодетных семей, кадровый центр «Работа России» предложил посетителям помощь с будущей профессией и летним трудоустройством, а специалисты регионального Министерства образования и науки рассказали об организации детского летнего отдыха на территории региона.

В числе почетных гостей на встрече побывал председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко.

Вместе со своей семьей он посмотрел спектакль «Трудный экзамен» театральной студии «Homo Artisticus», который стал главным событием вечера. Постановка рассказывает историю из жизни подростка, где центральное место отведено непростым взаимоотношениям детей и родителей. История стала победителем Всероссийского просветительского проекта «Знание. Театр» и вошла в десятку лучших по России.

«Это прекрасное начало Года семьи. Хочу сказать огромное спасибо «Движению Первых» за организацию. Уверен, что таких мероприятий впереди нас ждет очень много!», – поделился впечатлениями с активистами движения Александр Романенко.

Справка: Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых» создано по поручению Президента России Владимира Путина. Учредительное собрание организации состоялось 20 июля 2022 года. Деятельность движения направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей.