Движение на Чуйском тракте ограничат из-за военных колонн

Ограничение на одном из участков будет действовать два часа

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае 22 января из-за движения военных колонн перекроют участок Чуйского тракта. Об этом рассказали в региональной ГИБДД.

“Проезд для всех видов транспорта закроют с 21:30 до 23:30 по маршруту Контошино – а/д Р-256 “Чуйский тракт” – Налобиха”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что время и место движения колонны может измениться.

Водителей просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и заранее планировать маршруты.

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