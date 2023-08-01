ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Умер основатель сети магазинов “Аникс” Александр Никитин
Новости Алтай
В Анапе мужчина проник в детский лагерь и надругался над пятью девочками
Новости Алтай
Движение на улицах рядом с поврежденным газопроводом в Барнауле открыли
Новости Алтай
Золотеющий диск. Снимки “Осетровой” Луны в Барнауле
Новости Алтай
Такой день. Новая электричка в Алтайском крае и повреждение газопровода в Барнауле
Новости Алтай
Жара и грозы. О погоде в Алтайском крае 2 августа

Коллекция категорий

Бизнес66 News
Здоровье95 News
Новости Алтай273 News
Новости Горняк67 News
Образование75 News
Общество138 News
Объявления62 News
Политика96 News
Спорт92 News
У вас есть новость? Присылайте!
>
объявления

Движение на улицах рядом с поврежденным газопроводом в Барнауле открыли

редактор01 mins

Газовые службы приступают к устранению повреждения. Сроки окончания работ не указаны

Фото: Barnaul.org

Движение транспорта по проспекту Космонавтов и улице Солнечная Поляна в Барнауле открыто. Об этом сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.

Газовые службы приступают к устранению повреждения. Сроки окончания работ не указаны. 

Напомним, что сегодня в Ленинском районе произошло повреждение газопровода. Водитель автокрана протаранил трубу газораспределительной сети. 

Сотрудники ГИБДД временно перекрывали движение автотранспорта на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Солнечная Поляна в обе стороны. Работы начались после сброса оставшегося газа.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News

Яндекс.Метрика