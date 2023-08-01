Движение на улицах рядом с поврежденным газопроводом в Барнауле открыли

Газовые службы приступают к устранению повреждения. Сроки окончания работ не указаны

Фото: Barnaul.org

Движение транспорта по проспекту Космонавтов и улице Солнечная Поляна в Барнауле открыто. Об этом сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.

Газовые службы приступают к устранению повреждения. Сроки окончания работ не указаны.

Напомним, что сегодня в Ленинском районе произошло повреждение газопровода. Водитель автокрана протаранил трубу газораспределительной сети.

Сотрудники ГИБДД временно перекрывали движение автотранспорта на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Солнечная Поляна в обе стороны. Работы начались после сброса оставшегося газа.

Источник