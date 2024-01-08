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Движение открыли на нескольких трассах в Алтайском крае

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Водителей по-прежнему просят быть внимательными на дорогах

Движение открыли на нескольких трассах в Алтайском крае

Фото: pxhere.com

На нескольких трассах в Алтайском крае открыли движение для автомобилей. Об этом рассказали в региональной ГИБДД.

Открыты следующие дороги: 

– К-03 Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области” (от г. Рубцовска до с. Новоегорьевское);

– А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан (с 213 км +500 м до 337 км + 000 м);

– К-09 Поспелиха – Курья – Третьяково – граница с Республикой Казахстан” (на участке от с. Курья до границы с Республикой Казахстан).

Водителей просят быть внимательными и аккуратными на дорогах. Непогода в регионе сохранится 8 и 9 января. 

Горняк22

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