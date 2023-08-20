Движение по проспекту Ленина в Барнауле откроют уже этим вечером
Работы с укладкой асфальта велись с опережением графика
Фото: СГК
Рабочие завершили укладывать асфальт на нечетной стороне проспекта Ленина на пересечении с улицей Брестской в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба городского филиала СГК.
“Планируем открыть движение транспорта не завтра утром, а уже сегодня вечером в 22 часа”, — добавили там, отметив, что работы велись с опережением графика.
Напомним, что первоначально работы должны были завершить 21 августа. Вскрыть асфальт пришлось для перекладки теплосети.