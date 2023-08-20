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Движение по проспекту Ленина в Барнауле откроют уже этим вечером

редактор01 mins

Работы с укладкой асфальта велись с опережением графика

Фото: СГК

Рабочие завершили укладывать асфальт на нечетной стороне проспекта Ленина на пересечении с улицей Брестской в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба городского филиала СГК.

“Планируем открыть движение транспорта не завтра утром, а уже сегодня вечером в 22 часа”, — добавили там, отметив, что работы велись с опережением графика.

Напомним, что первоначально работы должны были завершить 21 августа. Вскрыть асфальт пришлось для перекладки теплосети.

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