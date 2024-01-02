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Движение пригородных поездов в Алтайском крае ускорили на 83 минуты

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В новом году графики оптимизируют еще больше — на 163 минуты

Движение пригородных поездов в Алтайском крае ускорили на 83 минуты

Фото: amic.ru

Движение пригородных поездов ускорили в Алтайском крае. Всего за 2023 год время в пути на 15 пригородных поездах сократилось на 83 минуты, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В первую очередь ускорение затронуло поезда ребрихинского направления. Общее время в пути семи поездов сократилось на 46 минут благодаря оптимизации времени движения состава и стоянок. На втором этапе изменения проводили в графике движения шести поездов на алейском направлении – их время в пути сократилось в общей сложности на 34 минуты. Также график движения поездов алейского и ребрихинского направлений был дополнительно оптимизирован.

На третьем этапе проводится ускорение поездов на кузбасском и новосибирском направлениях. Всего в 2024 году планируется ускорить алтайские маршруты на 163 минуты.

новости Алтайский

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