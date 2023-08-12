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Движение трамваев на барнаульской улице остановилось из-за аварии

редактор01 mins

Вагон протаранил иномарку

Кадр из видео

Движение трамваев на одном из участков в Барнауле остановилось из-за аварии. Об этом рассказали очевидцы в сообществе “В курсе 22”.

Вагон протаранил иномарку. По предварительным данным, водитель легковой машины не уступил дорогу трамваю при повороте.

Пострадавших нет, однако движение трамваев на улице Челюскинцев остановилось. За вагоном, попавшим в аварию, уже начинает скапливаться вереница других.

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