Движение трамваев на барнаульской улице остановилось из-за аварии

Вагон протаранил иномарку

Кадр из видео

Движение трамваев на одном из участков в Барнауле остановилось из-за аварии. Об этом рассказали очевидцы в сообществе “В курсе 22”.

Вагон протаранил иномарку. По предварительным данным, водитель легковой машины не уступил дорогу трамваю при повороте.

Пострадавших нет, однако движение трамваев на улице Челюскинцев остановилось. За вагоном, попавшим в аварию, уже начинает скапливаться вереница других.

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