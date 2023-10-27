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Движение транспорта ограничат в районе путепровода на проспекте Строителей в Барнауле

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Мера будет действовать в ночное время

Фото: “Яндекс Карты”

В Барнауле ограничат движение транспорта из-за капремонта путепровода на пересечении Павловского тракта, проспекта Строителей и улицы Советской Армии.

Как сообщили в правительстве Алтайского края, работы продлятся с 31 октября по 2 ноября. Проезд будет ограничен на прилегающих к мосту участках. А работы при этом будут проводить ночью.

“С полуночи до 5 часов утра движение транспорта на подъездах и под путепроводом будет организовано по одной полосе. Ограничения коснутся обеих сторон движения”, – пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщили, что 28 октября в Барнауле начнут разбирать трамвайное кольцо возле Нового рынка.

Горняк22

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