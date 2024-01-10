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Движение транспорта по Челюскинцев в Барнауле открыли после аварии на водопроводе

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Сейчас на месте продолжается засыпка котлована — четную сторону улицы планируют открыть уже через несколько часов

Движение транспорта по Челюскинцев в Барнауле открыли после аварии на водопроводе

Фото: barnaul.org

“Росводоканал Барнаул” устранил повреждение по адресу ул. Челюскинцев, 102. Как сообщает пресс-служба организации в Telegram-канале, водоснабжение уже восстановлено.

Сейчас на месте ведется засыпка котлована. Ориентировочно, четную сторону улицы Челюскинцев от улицы Молодежной до улицы Победной откроют к 19:00.

При этом пресс-служба мэрии Барнауле сообщила, что движение для всех видов транспорта по улице Челюскинцев уже восстановлено.

Напомним, что из-за аварии без холодной воды остались десятки домов на Молодежной и Победной, здания на Шевченко, Челюскинцев и других.

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