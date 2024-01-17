Двое детей погибли при пожаре в Алтайском крае

Частный дом загорелся в Краснощёково сегодня днём.

Источник фото: МЧС Алтайского края

На момент прибытия пожарных из-под кровли шёл сильный дым. Из помещения эвакуировали женщину и двух мальчиков трёх и четырёх лет.

Пожарные передали пострадавших работникам скорой медицинской помощи. К сожалению, спасти детей не удалось, сообщают источники.

Причина пожара уточняется. На месте работают дознаватели, специалисты пожарной лаборатории, сообщает МЧС по краю .

Взято отсюда.

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