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18 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. В новом трагическом инциденте, произошедшем в Белгородской области, опять стал жертвой теракта мирный населенный пункт. Киевские силовики обстреляли жилой дом, в результате чего двое маленьких детей погибли, а их мать оказалась под завалами. Ее судьба до сих пор неизвестна. По информации, полученной от источника, все произошло в селе Никольское, где один из снарядов, выпущенных ВСУ, поразил жилой дом, превратив его в руины. В данный момент на месте происшествия работают оперативные службы и спасатели, пытающиеся найти и раненую женщину, которая еще находится под обломками. Пишет “Царьград”.

Становится очевидно, что регулярные обстрелы ВСУ прицельно направлены на территорию Белгородской, Брянской и Курской областей, нанося удары по жилым домам и гражданским объектам. Целью врага, как кажется, является максимальное количество смертей мирных жителей, чтобы запугать местное население и внушить им страх и недоверие к собственным властям. Такие действия безусловно соответствуют определению терроризма.

Фото: triptonkosti.ru

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Автор: glavred

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горняк