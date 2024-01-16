Двое малолетних детей погибли в результате пожара на Алтае, мать в больнице

Отец детей во время пожара находился на работе

Фото: amic.ru

В Алтайском крае рано утром 16 января в результате пожара в квартире жилого дома погибли два малолетних ребенка, которым было два и три года, сообщили источники amic.ru.

Пожар произошел в Краснощековском районе в селе Краснощеково. В квартире проживала семья: 26-летний муж, его 19-летняя супруга и двое детей.

“Дети погибли. Женщина доставлена в больницу. Мужчина находился на работе. Причина пожара уточняется”, – рассказали источники.

Обновлено в 13:25 Как уточнили amic.ru в краевом МЧС, спасатели вынесли детей из квартиры живыми и передали медикам. Врачи боролись за их жизни, однако малыши скончались в реанимации.Отмечается, что семья на различных видах учета не состояла, пожарных извещателей в квартире не было.

Ранее сообщили, что детская смертность при пожарах в Алтайском крае в 2023 году выросла в два раза.

горняк



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