Двое взрослых и двое детей пострадали в ДТП на Карасукском перевале

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Республике Алтай

Водитель одной из иномарок не учла дорожные и метеорологические условия и выехала на встречную полосу, где столкнулась с другой машиной

Вечером 4 января в Республике Алтай случилось ДТП с участием автомобилей Nissan и Mitsubishi, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Иномарки столкнулись в Майминском районе на Карасукском перевале. По предварительным данным, 48-летняя жительница Горно-Алтайска на Nissan X-Trail не справилась с управлением и выехала на встречку, где врезалась в Mitsubishi Outlander, которым управлял 41-летний житель Чойского района.

В результате ДТП водителя Nissan X-Trail госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести. За медпомощью также обращались пассажиры Mitsubishi: 36-летняя женщина, 10-летний мальчик и пятилетняя девочка. Госпитализация им не потребовалась.

В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту аварии.

Ранее стало известно, что в Барнауле на въезде во Власиху столкнулись автобус и Hyundai.

Взято отсюда.

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