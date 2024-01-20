ДТП. Знак Фото: pexels.com

Столкновение двух транспортных средств произошло на алтайской трассе. В результате ДТП два человека погибли и трое пострадали

20 января на трассе А-321 “Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан” в Павловском районе произошло смертельное ДТП, сообщает ГИБДД 22.

Предварительно, водитель Toyota Echo выехал на встречку, после чего его развернуло, и он столкнулся с Suzuki Vitara.

В результате ДТП водитель и пассажир Toyota скончались на месте. Еще два несовершеннолетних пассажира иномарки и водитель Suzuki получили травмы.

По данному факту ДТП назначена проверка.

Ранее сообщалось, что в Барнауле на пересечении улицы Кутузова и шоссе Ленточный бор произошло ДТП: 56-летний водитель автомобиля ВАЗ 2105 выехал на встречку и столкнулся грузовиком “МАН” с прицепом. В результате ДТП водитель и пассажир-женщина автомобиля ВАЗ получили травмы.

Взято отсюда