реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Двое запертых детей погибли при пожаре на Алтае

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Взрослые в тот момент были в магазине

Двое запертых детей погибли при пожаре на Алтае

Место, где погибли дети / Фото: МЧС Республики Алтай

Двое детей погибли при пожаре в селе Турочак Республики Алтай. 13-летнюю девочку и годовалого мальчика без чувств обнаружили спасатели – детей заперли дома взрослые и уехали за покупками.

Как отметили в МЧС региона, возгорание тушили 15 человек на 4 пожарных машинах. Пройденная огнем площадь составила 120 квадратных метров. Что стало причиной произошедшего, не уточняется.

2 марта в селе Ая Алтайского края во время пожара в частном доме погиб отец с трехлетней дочерью.

новости Локтевский

Источник

горняк22 телеграм
«Все, что не сгорело, утонуло». Как многодетная семья из Новоалтайска потеряла фамильный дом в пожаре

«Все, что не сгорело, утонуло». Как многодетная семья из Новоалтайска потеряла фамильный дом в пожаре

Супруги Рябко мечтали жить большой дружной семьей в крепком доме.…

Узнать больше
Еще один вьетнамский курорт станет доступнее барнаульцам. Но есть нюанс

Еще один вьетнамский курорт станет доступнее барнаульцам. Но есть нюанс

Отправиться во вьетнамский Нячанг скоро можно будет из Новосибирска. Полетная…

Узнать больше
Истринский Остап Бендер. Одиозный сыродел Олег Сирота рассказал в Барнауле о провалах, людской ненависти и мечте

Истринский Остап Бендер. Одиозный сыродел Олег Сирота рассказал в Барнауле о провалах, людской ненависти и мечте

Встречу со студентами директор сыроварни «Русский пармезан» из Подмосковья Олег…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp