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Двойная роль: в Алтайском крае полицейские задержали курьера-закладчика

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Двойная роль: в Алтайском крае полицейские задержали курьера-закладчика

Подозреваемый одновременно исполнял роль курьера и закладчика

Полицейские Алтайского края задержали уроженца одной из республик Средней Азии, которого подозревают в формировании тайников-закладок, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В столице края мужчина успел сформировать 37 тайников-закладок в разных районах города, о координатах которых в онлайн-режиме информировал куратора.

Мужчину задержали при формировании очередной партии закладок. Экспертиза показала, что изъятое вещество является наркотическим средством – героином, весом чуть более грамма.

По предварительным данным, получив в феврале оптовую партию «синтетики» в Новосибирске, в начале марта подозреваемый, который одновременно исполнял роль курьера и закладчика, прибыл Барнаул с целью сбыта наркотических средств, арендовав здесь квартиру посуточно.

“К тому же было установлено, на территории страны мужчина находился незаконно: осенью прошлого года с целью дальнейшего трудоустройства он прибыл на территорию РФ, встав на миграционный учет, однако ни патента, ни разрешения на временное проживание, ни вида на жительство в дельнейшем не получал”, – отметили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30, пунктам «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ “Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере группой лиц по предварительному сговору”.

Судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Взято отсюда

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