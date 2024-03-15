Изюминка истории в том, что собаку разыскивали незнакомые люди

15 марта 2024, 15:00124Написать комментарий

Фотографии пса, взобравшегося на сиденье маршрутки, успели облететь соцсети: многие подмечали, что дворняга не просто практичная, но и весьма смышленая. А недавно у пса из Нижнего Новгорода появился свой дом. Правда, будущим хозяевам пришлось немало погоняться за понравившейся дворнягой. Четвероногий всё время путешествовал из района в район и не знал, что его вовсю ищут. Подробности нашим коллегам из NN.RU рассказала Мария, семья которой и забрала к себе удивительную собаку.

Знакомство с необычным псом

Дворнягу с умными глазами девушка впервые встретила в подъезде своего дома, она ей сразу очень понравилась. Но в тот момент Мария с супругом спешили на концерт и решили, что заберут ее к себе, как только вернутся. Собаку оставили в подъезде.

— Заехали, попили кофе, — рассказывает Мария. — Приехали на концерт — смотрим, а наша собака уже у концертного зала бегает, не вести же его было с собой тогда! Думали, поедем домой и тогда уж точно заберем. А искали полторы недели.

Пара живет в Нижнем Новгороде. Мария трудится в рекламной сфере и увлекается плетением дредов, а ее муж — офисный работник. К моменту встречи с бродягой у них уже была одна собака — Чара. Ее семья взяла у волонтеров, когда та еще была щенком.

— Чара очень обособленная собака, — рассказывает Мария. — У нее есть свое личное пространство: «Мне сейчас захотелось ласки, я приду, подойду». А моему мужу нравятся собаки, с которыми можно побеситься, поиграть.

Поэтому Мария и предложила приютить дворнягу из подъезда. Чуть позже эту идею поддержал и супруг.

Подняли на уши весь город

Мария обратилась за помощью к подруге, которая организует выставки животных и хорошо знает эту сферу. Та поспрашивала о четвероногом в группах собачников, но никто его не признал. Тогда Мария и ее друзья вывесили объявления на улице и опубликовали посты в соцсетях.

— Люди начали скидывать фото: из транспорта, отовсюду, — рассказала Мария. — Многие из них были старыми, мы их уже видели.

Но потом Марии написали, что пес находится по такому-то адресу. Супруги помчались туда, но немного опоздали. В магазинах неподалеку сообщили, что собака убежала около получаса назад.

— Я примерно поняла, как она передвигалась по городу, — говорит девушка. — Думаю: «Она могла сесть на общественный транспорт». Вижу, как отъезжает маршрутка, но я не видела, зашла она туда или нет. Мы за этой маршруткой погнались, но собаки там не оказалось. В тот день они еще долго пытались найти собаку, но тщетно.

На часах уже было около полуночи, супруги отправились домой. В этот момент Марии позвонила подруга и сказала, что увидела объявление на Avito с той самой собакой. «Потеряшке» искали хозяев.

— Я звоню, говорю: «Мы едем за ней!» Приезжаем. Говорю ему [псу]: «Пойдем». А он думает, что мы его на улицу выгоняем, и упирается. Я его покормила, погладила, и тогда он согласился. Сам запрыгнул в машину, — рассказывает Мария.

Новый член семьи

Теперь пес-путешественник и любитель общественного транспорта живет в семье Марии. Ему купили ошейник и миску, сводили к ветеринару. Назвали собаку Мишкой, так как он похож на медвежонка. По словам девушки, пес признал ее мужа своим хозяином и «у них там любовь-любовь».

— Пес очень умный, — говорит девушка. — Я говорю: «Пойдем домой» — и он бежит домой. У него тут миска, вкусняшки. Ну да, Чара выпендривается. Она после стерилизации ворчливая стала. Но он вообще не реагирует. Вот такой ласкушка, добродушка, чуть что — сразу пузико подставляет.

Мария говорит, что Мишке еще предстоит обучение, так как уличная жизнь не прошла для него даром. Попрошайничать у людей, съесть что-то на помойке — для него это «святое». На прогулку его выводят только на поводке.

Так как Мишку искали всем городом, он успел стать знаменитостью. Даже курьер, который привозил им воду, сразу узнал собаку, которую искал весь город и которая ездит в городском транспорте.

Как признается наша героиня, она боится, что пес снова вернется к старому и пойдет кататься на маршрутках. Но успокаивает себя тем, что бывший бродяга всё же понимает, что дома жить «по кайфу», и не променяет его на улицу.

Напомним, в прошлом году мы рассказывали историю пса Кругетса — самого толстого пса России. Он попал к зоозащитникам, когда весил уже под сотню кило. Специалисты предположили, что кто-то откормил домашнюю собаку до такого чудовищного состояния и выбросил на улицу. Сейчас Кругетс идет на поправку — он похудел на 40 кг.

Взято Источник

15.03.2024