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Двух братьев-браконьеров будут судить за убийство лося и незаконную рыбалку на Алтае

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Ущерба от их действий оценили в 280 тысяч рублей

Двух братьев-браконьеров будут судить за убийство лося и незаконную рыбалку на Алтае

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю

27-летний житель Бийска и его 28-летний брат пойдут под суд за браконьерство, пишет “МВД Медиа”.

Установили, что горожанин поехал на снегоходе в охотничьи угодья Красногорского района и застрелил лося без разрешительных документов.

Вскоре он поехал со старшим братом на рыбалку. С запрещенной ставной сетью в устье Бии они поймали 19 рыб, которых был сибирский хариус, щука и краснокнижный таймень.

Мужчин поймали с поличным — когда они занимались браконьерством. Во время обысков у них изъяли мясо лося, рыбу, карабин, ружье ИЖ-27, топор, прочие предметы и снаряжение, при помощи которых они совершали преступления.

Сумма ущерба от их действий составила 280 тысяч рублей.

город Горняк

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