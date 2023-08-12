Двух человек эвакуировали при пожаре в центре Барнаула
Один из эвакуированных – ребенок
Фото: amic.ru
Двух человек эвакуировали при пожаре на улице Партизанской в Барнауле. Об этом рассказали в региональном МЧС.
Отмечается, что пламя локализовали на площади 15 квадратных метров. Повреждения получили личные вещи жильцов, одежда и мебель.
Газодымозащитная служба вывела из пожара двух человек, один из которых – ребенок.
Всего к тушению пожара было привлечено от МЧС России 18 человек и 4 единицы техники. Пострадавших нет.
Причины пожара уточняются.