ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Движение трамваев на барнаульской улице остановилось из-за аварии
Новости Алтай
Житель Алтая угнал машину возлюбленной, чтобы проучить ее за измены
Новости Алтай
Двух человек эвакуировали при пожаре в центре Барнаула
Новости Алтай
Путин поздравил физкультурников с профессиональным праздником
Новости Алтай
Фирму, производящую сомнительное молоко, нашли в Алтайском крае
Новости Алтай
Такой день. Фокусы от Бузовой и период дождей

Коллекция категорий

Бизнес67 News
Здоровье95 News
Новости Алтай406 News
Новости Горняк83 News
Образование75 News
Общество140 News
Объявления68 News
Политика96 News
Спорт98 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

Двух человек эвакуировали при пожаре в центре Барнаула

редактор01 mins

Один из эвакуированных – ребенок

Фото: amic.ru

Двух человек эвакуировали при пожаре на улице Партизанской в Барнауле. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Отмечается, что пламя локализовали на площади 15 квадратных метров. Повреждения получили личные вещи жильцов, одежда и мебель.

Газодымозащитная служба вывела из пожара двух человек, один из которых – ребенок.

Всего к тушению пожара было привлечено от МЧС России 18 человек и 4 единицы техники. Пострадавших нет.

Причины пожара уточняются.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News

Яндекс.Метрика