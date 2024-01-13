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Двух женщин спасли из полыхающего дома в алтайском селе

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Двух женщин спасли из полыхающего дома в алтайском селе

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Когда на место происшествия прибыли пожарные, огонь уже охватил веранду, крышу и стены дома. Через окно спасатели вытащили двух женщин

Ночью 13 января в Чарышском произошел серьезный пожар в жилом доме, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Загорелся дом на улице Комсомольская. На момент прибытия пожарных горели веранда, крыша и стены дома. Через окно спасатели вытащили двух женщин.

Пожар удалось ликвидировать на площади 80 кв. м. На месте работали пять человек личного состава и две единицы пожарной техники. Причины пожара еще устанавливаются.

Ранее в селе Аскат Чемальского района Республики Алтай произошел серьезный пожар в двухэтажном доме — горело здание на территории одного из экоотелей.

Взято отсюда.

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