Двух жителей Алтайского края спасли из огня во время тушения пожара

Фото: pixabay.com

В настоящее время специалисты устанавливают причины пожара. В каком состоянии находятся спасенные горожане пока неизвестно

7 марта в Камне-на-Оби случился пожар в частном жилом доме, сообщает пресс-служба краевого МЧС.

Пламя охватило личные вещи, стены и кровлю. Пожарные локализовали возгорание на площади в 40 кв.м.

Всего в ликвидации возгорания участвовали 10 человек личного состава и три автоцистерны.

Во время тушения огня звенья ГДЗС спасли двух человек.

Ранее в алтайских Сростках патрульные полицейские вовремя заметили пожар и помогли предотвратить его распространение.

Взято отсюда.

новости алтай в контакте , новости алтая сегодня видео ,