Помимо четырех спальных комнат, в доме есть большая гостиная на 30 квадратных метров. Кроме того, оборудованы прачечная и два санузла

В Казенной Заимке за 15 млн рублей продают двухэтажный кирпичный коттедж площадью 249 “квадратов”. На участке есть баня из кедрового бруса, парная из липы, летние бассейн, кухня и зона барбекю. Объявление опубликовано на Avito.

“Этот дом нужно увидеть своими глазами”, – отмечает автор объявления.

Дом был построен в 2015 году и находится в пяти минутах езды от озера и Оби. В доме два входа: парадный и с выходом во внутренний двор. Внутри газовое отопление и хорошая теплоизоляция. На первом этаже размещена кухня-гостиная, спальная комната и санузел. На втором находятся три спальни, санузел и прачечная.

Автор объявления отметил, что вся техника и мебель остается вместе с домом при покупке.

Ранее сообщалось, что в Барнауле на улице Молодежной продают двухкомнатную квартиру за 11,1 млн рублей. В ней выполнен дизайнерский ремонт, а также установлены теплые полы, кондиционеры, сауна и джакузи.

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