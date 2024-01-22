Духи с ароматами Алтая и Сибири появились в магазинах косметики

Среди прочих, в состве аромата «Алтай» содержатся ноты грейпфрута, моря, ананаса, пачули, ириса и кедра.

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Аромат «Алтай» создатели описывают так: «Насыщенный аромат леса вкупе со специями и цитрусовыми. Аромат, наполненный свежестью озер, величественностью горных долин, природной естественностью тундры. Прохладный, дымный и глубокий».

Среди прочих, в состве аромата «Алтай» содержатся ноты грейпфрута, моря, ананаса, пачули, ириса и кедра.

В аромате «Сибирь» содержится хвойный запах леса, свежесть Байкала, пряность трав. Раскрывается острым сочетанием перца, имбиря и шафрана. Древесно-дымный аромат с характерными зелеными аккордами и легкий шлейфом, напоминающий благовония.

Взято отсюда.

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