Духовная школа молитвенно встретила престольный праздник домового семинарского храма

День Иверской иконы Божьей Матери празднуется несколько раз в году. Сегодняшний праздник установлен в дань памяти события передачи афонского списка иконы Русской Церкви в XVII веке. В 1656 году он был перенесен в Валдайский монастырь, основанный патриархом Никоном по образцу Иверской обители на Афоне.

24 февраля накануне праздничного дня было совершено торжественное всенощное бдение с литией. 25 февраля в сам день престольного праздника Божественную литургию возглавил старший священник Иверского храма иерей Димитрий Котов в сослужении проректора по учебной работе иерея Алексия Изосимова, иеромонаха Модеста (Илюшина) и протодиакона Владимира Черных.

После запричастного стиха проповедь произнёс студент 3 курса Родион Тимченко.

По завершении Божественной литургии соборным служением духовенства был совершен праздничный молебен и крестный ход вокруг храма. Священнослужители окропляли молящихся святой водой и осеняли чтимым храмовым образом Иверский Божией Матери. «Пресвятая Богородице, спаси нас!» — с глубоким молитвенным чувством взывали клирики и все богомольцы, с верой и упованием на благодатную помощь Заступницы Усердной рода христианского

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Взято отсюда.

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