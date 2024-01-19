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Дума приняла закон о выплате процентов с неначисленной задержанной зарплаты

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Дума приняла закон о выплате процентов с неначисленной задержанной зарплаты

Суды часто обязывают работодателей выплатить только проценты непосредственно с начисленных работнику выплат, не учитывая предмет спора

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о начислении работодателем процентов работнику в случае задержки зарплаты или других выплат с учетом неначисленной части, сообщает ТАСС.

Документ внесли на рассмотрение палаты правительством в октябре, поправки внесут в Трудовой кодекс (ТК) РФ. Новые нормы разработали во исполнение постановления Конституционного суда РФ, который признал не соответствующей основному закону часть первую ст. 236 ТК о материальной ответственности работодателя за задержку зарплаты и других причитающихся работнику выплат.

Согласно действующему законодательству работодатель обязан выплатить работнику проценты при нарушении установленного срока таких выплат. При этом проценты рассчитываются за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты, по день фактического расчета включительно.

В то же время в постановлении Конституционного суда РФ отмечается, что “по смыслу, придаваемому ей судебным толкованием, <…> данная норма не обеспечивает взыскания с работодателя процентов (денежной компенсации) в случае, когда полагающиеся работнику выплаты <…> не были начислены своевременно, а решением суда было признано право работника на их получение”.

Как пояснили авторы документа, в настоящее время суды в ходе рассмотрения трудовых споров зачастую обязывают работодателей выплатить только проценты непосредственно с начисленных работнику выплат, не применяя ст. 236 ТК РФ к суммам, которые не начислялись и право на которые стало предметом спора.

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