Дума рассмотрит проект о двух пенсиях детям-инвалидам, потерявшим родителя в СВО

На новый законопроект уже есть положительное заключение правительства, заявил первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак

Члены рабочей группы по СВО внесли в Госдуму законопроект о выплате двойной пенсии детям-инвалидам и инвалидам детства, чьи родители погибли в ходе спецоперации, он уже поддержан кабмином, сообщает ТАСС.

Этой новостью в своем Telegram-канале поделился глава группы, секретарь генсовета “Единой России”, первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

“Дети-инвалиды и инвалиды с детства, потерявшие родителя-участника СВО, смогут получать двойную пенсию. Законопроект, который закрепит такую норму, рабочая группа по СВО внесла в Госдуму. На него уже есть положительное заключение правительства”, – написал секретарь генсовета.

Турчак отметил, что согласно действующему законодательству гражданин имеет право получать только одну пенсию, даже если у него есть основания на несколько ее видов. При этом право сразу на несколько пенсий имеют лишь некоторые льготники – ветераны ВОВ, жители блокадного Ленинграда, космонавты, родители и вдовы погибших военнослужащих и некоторые другие категории, напомнил он.

“Наш законопроект дополнит этот список детьми-инвалидами и инвалидами с детства, один из родителей которых погиб при выполнении воинского долга. Они смогут получать сразу две пенсии – и по инвалидности, и по потере кормильца”, – подытожил Турчак.

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Взято отсюда