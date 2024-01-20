Думал вышли все: на Алтае 7-летний ребенок выпал из автобуса

По факту ЧП проводится проверка

В Горно-Алтайске 7-летний мальчик получил травмы при падении из маршрутного автобуса, сообщает “Амител” со ссылкой на МВД Республики Алтай.

Происшествие случилось 18 января около 07:25 часов в районе остановки “Автовокзал”.

Предварительно установлено, что 61-летний шофер ПАЗа при высадке пассажиров не убедился, что все вышли из салона, и тронулся, закрыв заднюю дверь. В результате ребенок оказался зажат дверью, а затем упал на дорогу.

Впоследствии мама отвела пострадавшего сына в больницу, чтобы ему оказали медицинскую помощь.

По данному факту полицейские проводят административное расследование.

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Взято отсюда