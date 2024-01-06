Екатерина рассказала, как научилась держать фигуру в тонусе, не изнуряя себя голодом

Жительница Архангельска Екатерина Мхеидзе прошла непростой путь к фигуре своей мечты. Несколько лет назад она страдала анорексией. Борьба с нездоровой худобой дала обратный эффект, и девушка начала быстро набирать лишний вес. Сейчас от ее изящной фигуры сложно отвести взгляд, а недавно она стала финалисткой престижного турнира по бодибилдингу. Каждый день спортсменка помогает другим девушкам полюбить свое тело и сделать его лучше без вреда для здоровья. В материале 29.RU Екатерина рассказывает, к каким последствиям привел ее тотальный отказ от еды в прошлом, а также делится своей личной формулой, которая помогает ей всегда быть в форме и питаться не только правильно, но и вкусно.

Еще чуть-чуть и видео загрузитсяПро путь Екатерины от анорексии к фитнес-наставничеству мы сняли отдельный видеосюжет

Недавно архангелогородка вернулась с масштабных соревнований по бодибилдингу NPC Worldwide Russia, где завоевала серебро. Именно увлеченность этим спортом подтолкнула Екатерину к получению новой профессии.

— Я увидела фотографию одной девушки, которая выступила на соревнованиях по бодибилдингу, — вспоминает наша собеседница. — Я подумала: «Какая она красивая, какая она потрясающая, хочу так же». Потом пошла на курсы (переквалификации на персонального тренера. — Прим. ред.), говорила, что никогда не буду работать тренером и иду учиться, только чтобы тренировать себя. И как-то так получилось: взяла двух-трех человек, когда сама начала готовиться к соревнованиям, стало затягивать, стала смотреть на фитнес гораздо глубже, больше вкладывать в это понятие.

Про РПП и последствия

Прежде чем стать примером для многих девушек в тренировочном зале, спортсменка на своем опыте узнала, до какого состояния опасно доводить свой организм в погоне за идеальным телом, — она страдала расстройством пищевого поведения. В студенческие годы Екатерина похудела до 39 килограммов при росте в 168 сантиметров.

— У меня была анорексия и булимия. Я лежала в больницах, под капельницами, меня под капельницей кормили. У меня мама просто плакала, смотря на меня, — торчали ребра из-под футболки, очень тоненькие ручки были. Это был очень тяжелый момент в моей жизни, когда ты уже понимаешь, что это ненормально, но ничего не можешь с собой поделать.

Екатерина Мхеидзе считает, что стала голодать из-за неуверенности в себе. Девушка была сильно зависима от чужого мнения:

— Анорексия — это больше про неуверенность, нехватку какого-то внимания. Раньше я думала, что меня будут любить за то, что я более стройная, худая и что я смогу таким образом привлечь какое-то внимание дополнительное от мужчины, который мне нравился. Когда мне было 18 лет, я набрала пару килограммов, и лицо стало казаться более пухленькое, с щечками. И потом, когда я постройнела, мне стали делать комплименты. И ты такая: «О, вот как можно получать похвалу». И потом просто садишься на какую-то иглу и не можешь с нее слезть.

Когда Екатерина снова вернулась к привычному рациону, она перестала чувствовать меру и быстро набрала в два раза больше. В тот момент это сильно отразилось на ее психологическом здоровье.

— В какой-то день сорвалась, стала есть и доела до 80 килограммов, — признается она. — Это было такое состояние, когда ты не можешь различить чувство насыщения и голода. Я сначала пыталась себе взвешивать еду для того, чтобы понять — это нормальная человеческая порция, что мне дальше есть нельзя, чтобы я не переедала. А потом какой-то стресс, и ты начинаешь опять это заедать. И я тогда думала, что я никогда из этого не выйду.

— Когда я весила 80 килограммов, я чувствовала себя хуже, чем при 40, потому что этот вес прилип буквально за пять месяцев. У меня года два-три не было цикла, начались проблемы с зубами, потому что ела всякую сахарную фигню, от этого и ЖКТ пострадал. У меня были очень сильные депрессии. Я не могла ходить в университет, я была на грани отчисления, потому что я просто не понимала, как дальше жить.

Сейчас фитнес-тренер чувствует себя полностью здоровой, но в стрессовых ситуациях перенесенное РПП всё же дает о себе знать.

— На данный момент у меня остался синдром раздраженного кишечника, то есть во время стресса я начинаю ощущать дискомфорт. По всем остальным параметрам всё хорошо.

Как не переедать и что включить в рацион

Екатерина Мхеидзе ест много фруктов и овощей, жирному мясу предпочитает диетическое, а вместо печенек пьет чай с орехами.

Наша героиня не загоняет себя в жесткие рамки и не ведет подсчет калорий, даже когда готовится к соревнованиям. Ее принцип простой — главное соблюдать баланс, чтобы в рационе было достаточное количество белков, жиров и углеводов и они правильно сочетались между собой.

— Я всегда начинаю утро со стакана воды, чтобы запустить все внутренние процессы. Потом начинаю свой завтрак с белков и жиров, потому что они дают длительное насыщение. Обязательное включение клетчатки. Потом можно приступать уже к углеводам. А если мы утром натощак едим сладкое, у нас сразу же подскочит сахар, что спровоцирует еще более сильный аппетит, и мы захотим позавтракать снова, — объясняет наша собеседница.

Екатерина постоянно совершенствует свои знания в нутрициологии, в готовке любит экспериментировать, заменяя жирные ингредиенты на низкокалорийные. Вот, например, как она изменила под себя рецепт салата «Мимоза»:

— Сделала с тунцом, вместо картошки положила рис, сверху вместо жирного сыра взяла безлактозный, у которого маленький процент жирности, вместо майонеза смешала натуральный йогурт с французской горчицей. Если ты знаешь раскладку КБЖУ, а я ее знаю лучше таблицы умножения, — шутит девушка, — или вбиваешь в интернете совместимость продуктов, ты понимаешь, что подходит лучше всего и что будет не так жирно.

Также архангелогородка прошла курсы фитнес-выпечки и научилась готовить диетические десерты. Сейчас она разрабатывает меню для сервиса доставки рационов правильного питания.

Но, по мнению Екатерины, изредка можно и даже нужно позволить себе съесть что-то вредное для фигуры, если сильно этого хочется.

— Один день не испортит фигуру, — улыбается наша собеседница. — Чем больше ограничений, тем это ведет больше к какому-то накоплению стресса, что вот мне это нельзя, то нельзя. И как правило, люди тогда срываются. Я могу позволить себе съесть всё, что я захочу, чтобы дать себе силы продолжить этот путь дальше.

Ранее на 29.RU вышел текст о самой юной спортсменке по бодибилдингу в Архангельской области — в свои 16 лет она может поднять штангу 80 килограммов.

Взято Источник

06.01.2024