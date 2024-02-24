Душа ждёт красоты. Гороскоп на 24 февраля – 1 марта

Авторский гороскоп на неделю по знакам зодиака подскажет, чего вам ожидать в это время.

ОВЕН

Быстрота и натиск! Если действовать оперативно, то можно неожиданно достичь серьезных результатов, на которые даже и надеяться не смели. Нужно взаимодействовать с большим количеством людей, заявлять о себе миру, много передвигаться.

ТЕЛЕЦ

Хорошо посвятить время романтическим встречам и удовольствиям. Душа просит прикоснуться к прекрасному, новых впечатлений. Активно пойдет социальное общение, организаторская деятельность, можно делать покупки, приобретать технику. В такие благоприятные для перемен дни не стоит сидеть на месте.

БЛИЗНЕЦЫ

Самое время выгодно что-то продать или куда-нибудь съездить. Полезная информация может быть получена из неожиданных источников: увидена, услышана буквально пара фраз, а дальше сделать нужные выводы для вас – лишь дело техники.

РАК

В жизнь придут позитивные перемены и хорошее настроение. Семейная жизнь течет гармонично, общение с мамами и прочими старшими родственниками женского пола протекает к обоюдному удовольствию. Желательно запланировать предстоящие визиты.

ЛЕВ

Берегите себя. Желательно изо всех сил сдерживать ненужный пыл в выяснении отношений. Открытая конфронтация и конфликт отнимут силы, рискуют затянуться и даже привести к окончательному и бесповоротному разрыву отношений. Организм и без того может быть ослаблен длительным недостатком энергии и тепла.

ДЕВА

Держите в тайне свои планы, дела и даже передвижения. Чем меньше окружающих будет в курсе вашей сегодняшней жизни, тем результативнее и масштабнее успех. Можно и нужно общаться, творчески самовыражаться, радоваться каждой мелочи.

ВЕСЫ

Много повседневных бытовых хлопот и расходов. Но они в большинстве своем приятные и нужные, направленные на улучшение качества жизни. Неплохо будет вложиться в ремонт техники и крупных вещей или и вовсе заменить их на новые. Сейчас это станет удачным приобретением.

СКОРПИОН

Неделя пройдет в спокойном и умиротворенном ритме. Лучше всего заниматься собой и своим психическим состоянием. При необходимости проводите время в уединении или общении с минимальным количеством людей. Побольше спать, отдыхать, восстанавливаться, копить силы.

СТРЕЛЕЦ

Вы можете позволить себе заняться чем угодно, все получится одинаково успешно. Совершать крупные и не очень покупки для дома, приобретать, менять технику. Договариваться о встречах и поездках. На работе тоже все будет складываться легко и непринужденно.

КОЗЕРОГ

Вы словно с шилом в одном месте, лихорадочно и много работаете, мечетесь, испытываете недостаток в финансах. Потому что вдруг захотелось в несвойственной вам манере получить все и сразу. Что-то будет получаться, что-то не очень, к концу недели суматошное настроение вас покинет и все войдет в привычное русло.

ВОДОЛЕЙ

Вероятны некоторые разногласия и разочарования в спутниках жизни. Вам может не хватать финансовой поддержки, а также взаимопонимания. Но худшие моменты позади, это какой-то внутренний разлад мыслей и чувств. У одиноких представителей знака это выльется в ностальгию.

РЫБЫ

Вас жалеют, любят, а вы все не можете поверить своему счастью. И даже способны стать ворчливыми, прижимистыми и придирчивыми в тратах, экономить на всем и на всех. Это не добавляет вам обаяния и способно охладить даже самые хорошие отношения. Ищите проблему в себе.

Нина СТРЕЛЬЦОВА

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Взято отсюда.

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