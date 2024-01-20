Синоптики предупреждали жителей Алтайского края о возможном загрязнении воздуха на фоне морозной и тихой погоды, которая установилась в регионе

Жители Барнаула пожаловались, что краевую столицу 20 января заволокло густым смогом, сообщает “Барнаул 22”.

На кадрах, сделанных очевидцами, видна дымка, которая нависла над домами.

Некоторые горожане отметили, что им стало тяжелее дышать.

“Дышать нечем сегодня”;

“И так воздух в городе не очень”, – говорят горожане.

Ранее в Барнауле объявили режим “черного неба”. Он будет действовать до 18.00 22 января. Дело в том, что в городе сохраняются метеорологические условия, способствующие накоплению вредных примесей в воздухе первой степени опасности.

В связи с этим в Барнауле руководителям предприятий рекомендовали сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в этот период.

Взято отсюда