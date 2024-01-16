Джигурда ответил на обвинения Волочковой в сливе скандального видео

По словам актера, он не имеет к этому никакого отношения
Кадр из видео
Российский актер Никита Джигурда ответил балерине Анастасии Волочковой, обвинившей его в сливе видеоролика с пьяными танцами. Его слова передает МК.
По словам Джигурды, ему не за что извиняться перед балериной, поскольку он не имеет никакого отношения к тому, что видео оказалось в социальных сетях.
“Здесь два варианта. Выставил в интернет или тот, кто снимал, повторяю, закрытую прошлогоднюю репетицию, – или сама Анастасия Волочкова. Как она это не раз делала с нашими прошлыми перфомансами”, – заявил Джигурда.
Он также добавил, что балерина звонила его жене и утверждала, что точно знает того, кто стоит за сливом ролика в интернет.
Ранее Волочкова назвала Джигурду “днищем и проституткой”, а также добавила, что больше не считает его своим другом.
Горняк22
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