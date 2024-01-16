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Джигурда ответил на обвинения Волочковой в сливе скандального видео

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По словам актера, он не имеет к этому никакого отношения

Джигурда ответил на обвинения Волочковой в сливе скандального видео

Кадр из видео

Российский актер Никита Джигурда ответил балерине Анастасии Волочковой, обвинившей его в сливе видеоролика с пьяными танцами. Его слова передает МК.

По словам Джигурды, ему не за что извиняться перед балериной, поскольку он не имеет никакого отношения к тому, что видео оказалось в социальных сетях.

“Здесь два варианта. Выставил в интернет или тот, кто снимал, повторяю, закрытую прошлогоднюю репетицию, – или сама Анастасия Волочкова. Как она это не раз делала с нашими прошлыми перфомансами”, – заявил Джигурда.

Он также добавил, что балерина звонила его жене и утверждала, что точно знает того, кто стоит за сливом ролика в интернет.

Ранее Волочкова назвала Джигурду “днищем и проституткой”, а также добавила, что больше не считает его своим другом.

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