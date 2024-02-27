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ЕАЭС запретил использовать подсластитель стевию и еще 19 пищевых добавок

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ЕАЭС запретил использовать подсластитель стевию и еще 19 пищевых добавок

Под запрет также попали муравьиная кислота (Е236), краситель кантаксантин (E161g), регулятор кислотности ацетат аммония (Е264) и другие

В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) (РФ, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия) с 27 февраля запретили использовать 19 пищевых добавок, в том числе популярный подсластитель стевию, сообщает “Газета.ру”. Соответствующее решение Совета ЕАЭС опубликовали на официальном сайте объединения.

Работа над корректировками технического регламента Таможенного союза о пищевых добавках шла восемь лет. Проведены масштабные исследования с большой выборкой, в результате которых список пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств сократился с 362 до 349 позиций.

Согласно скорректированному документу, кроме стевии запрет затронул муравьиную кислоту (Е236), краситель кантаксантин (E161g), регулятор кислотности ацетат аммония (Е264) и другие.

Ранее врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева подчеркнула, что содержащиеся в напитках подсластители аспартам и ацесульфам способны причинить серьезный вред организму, особенно детскому. Так, аспартам в числе прочего вызывает привыкание и провоцирует депрессивное состояние, поскольку воздействуют на нейромедиаторы.

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Взято отсюда

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