Еда, баллы, скидки: экономия по-московски – как жить на 10 000 рублей в месяц

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11 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Россияне привыкли экономить, если не на какую-то покупку, то просто — чтобы жить, не испытывая сильную нужду. Конечно, траты в разных регионах могут отличаться. Московская семья рассказала, как живет на 10 000 рублей на человека.

Сразу нужно пройтись по сладостям. Москвичи стараются есть меньше тортиков, конфет и других десертов — это полезно и для фигуры, и для кошелька. Такие продукты нужно заменять фруктами. К примеру, на 700 рублей можно купить один торт или несколько килограммов яблок, апельсинов, бананов и другого. Пишет Теперь Внимание!

Разумеется, если цель — сэкономить, то никакого питания в кафе и ресторанах. В Москве за месяц легко можно проесть десять тысяч рублей только одними обедами. Вполне разумно взять с собой на работу контейнер с супом или несколько бутербродов.

Чтобы тратить меньше, многие покупают товары на маркетплейсах, а с этого можно и еще раз сэкономить. За многие товары начисляются баллы, которые разрешено использовать на следующую покупку. Кстати, системы поощрений работают не только при приобретении товаров онлайн.

Чтобы отслеживать скидки, стоит установить себе на смартфон специальную программу. Сейчас их множество, поэтому можно выбрать самую удобную. Она поможет узнать, где выгоднее всего взять определенный товар — яйца, сосиски, бананы — что угодно.

Досуг с алкоголем, на который нужно тратиться, можно заменить прогулками, занятиями спортом, совместным просмотром фильмов, походами на бесплатные городские мероприятия. Источник: Дзен-канал «Эстер Нефф — Мама. Мода. Красота».

Фото: about-tea.ru

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Автор: glavred

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Горняк22