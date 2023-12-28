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Еда, мишура, еловые ветки: в барнаульском Водоканале рассказали, что горожане смывают в унитаз

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В новогодние праздники количество вызовов из-за засоров канализации возрастает

Еда, мишура, еловые ветки: в барнаульском Водоканале рассказали, что горожане смывают в унитаз

Список того, что после Нового года вылавливают из канализации, составили в барнаульском Водоканале.

Люди после праздников смывают в унитаз еду, которую не доели в новогоднюю ночь. В канализацию отправляются салаты, холодец и другие жирные продукты.

— Жир быстро оседает на трубах, образуя слой, к которому начинают налипать остатки пищи, бумага и прочее. Поэтому советуем складывать недоеденную еду в пакет, а затем выбрасывать в мусорное ведро. Также в канализацию нельзя сбрасывать строительный мусор, ткань, строительные смеси, предметы личной гигиены, наполнители для кошачьего туалета, а также любые другие биологически неразлагаемые предметы, — приводит пресс-служба Водоканала слова директора по производству Дмитрия Власова.

Кроме того, часто сантехники обнаруживают в канализации мишуру, игрушки, еловые и сосновые ветки. При возникновении засоров барнаульцы могут позвонить по круглосуточному телефону 500–101.

Взято Источник
28.12.2023

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