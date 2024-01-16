«Единая Россия» открыла штаб общественной поддержки в Алтайском крае

В Барнауле на улице Пушкина, 62 15 января состоялось открытие штаба общественной поддержки Алтайского края. Это современная площадка для работы некоммерческих организаций и волонтерских движений, поддержки гражданских инициатив, открытого диалога между властью и людьми. Здесь общественники смогут проводить мероприятия и находить единомышленников, поддерживающих поступательное развитие страны и Алтайского края.

В открытии штаба приняли участие секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко , сенатор Российской Федерации Наталья Кувшинова , доверенные лица президента России Владимира Путина , представители общественных и волонтерских движений, участники СВО, руководители краевых ведомств и учреждений, депутаты.

«Штаб общественной поддержки находится на первом этаже, здесь созданы все условия для людей с ограниченными возможностями здоровья, рядом большая парковка и остановка общественного транспорта. В штабе есть конференц-зал, коворкинг, молодежная и детская игровая зоны. Они оборудованы всем необходимым для проведения мастер-классов, презентаций, выставок, дискуссий, просмотров фильмов и других активностей. Всем этим общественники могут воспользоваться бесплатно. Кроме того, здесь теперь будут вести прием граждан депутаты Госдумы, краевого Заксобрания, Барнаульской гордумы, сенаторы», – рассказал руководитель штаба общественной поддержки Алтайского края Андрей Осипов .

График работы штаба расписан на месяц вперед. Желание работать на новой площадке уже выразили более 50 некоммерческих организаций, свыше 20 спортивных федераций, Молодежный парламент Алтайского края, территориальные общественные самоуправления, национальные объединения, более 30 представителей креативных профессий. В штабе людей будут принимать юристы, специалисты по написанию грантов, консультанты по различным вопросам.

Александр Романенко подчеркнул, что в Алтайском крае работает множество общественных, ветеранских, молодежных движений, некоммерческих организаций.

«В это сложное время, когда против нашей страны ведется санкционная борьба, когда Россию стремятся разрушить не только снаружи, но и изнутри, когда идет специальная военная операция и страна вновь борется с нацизмом и освобождает российские территории, по всей стране открываются такие штабы общественной поддержки, чтобы консолидировать общество. Это посыл всему миру – наша стран сплоченная и единая», – сказал Александр Романенко.

Эту мысль продолжили участники панельной дискуссии «Сплочение общества – сильная Россия», которая прошла во время открытия штаба. Среди них руководитель регионального отделения общественной организации военных инвалидов «ВоИН» Евгений Бадулин , руководитель регионального исполкома Народного фронта Сергей Войтюк , координатор «Женского движения Единой России» в Алтайском крае Кристина Юстус , член Общественной палаты Алтайского края Ирина Яковенко , доверенное лицо президента России Маргарита Барсукова .

В день открытия в штабе общественной поддержки начали работать первые площадки. Активисты «Молодой Гвардии Единой России» провели семинар «Гуманитарная миссия на Донбассе: формы участия волонтеров», Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае – круглый стол на тему сохранения исторического наследия. Гости увидели выставку настольных игр социально ориентированных НКО, с музыкальной программой «Русский характер» выступили представители НКО «Песни Иткульского лета», театр-студия «Праздник» показал спектакль «Принцесс воспитывает королева», а на площади Свободы состоялась открытая тренировка по северной ходьбе.

«Наше отношение к Алтайскому краю, стране, президенту – это гордость, уверенность и вера в будущее. Пусть штаб общественной поддержки станет той площадкой, которая объединять всех, кто не словом, а делом защищает интересы России», – сказала Наталья Кувшинова.

Штаб общественной поддержки Алтайского края работает по будням с 10:00 до 20:00, по выходным с 11:00 до 18:00. Записываться и предлагать мероприятия можно по телефону 8(385-2)11-22-33.

Взято отсюда.

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