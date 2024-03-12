«Единая Россия» провела в Барнауле форум «Единство народа»

12 марта в Барнауле прошла форум-концерт сторонников Единой России под лозунгом «Единство народа».

Акция в этот день проходила по всей России. Центральной площадкой стал Волгоград, где участие в акции принимают Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. На мероприятии было два прямых включения. Одно – с председателем Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместителем Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрием Медведевым.

Фото: Андрей Каспришин Фото: Андрей Каспришин Фото: Андрей Каспришин

– Сегодня хороший солнечный день. Мне очень приятно находиться среди вас, поскольку нас объединяет одна идея: мы хотим жить в сильной стране. Волгоград – место святое. Именно отсюда наша армия начала гнать немецких захватчиков. Сейчас мы тоже должны изменить ход нашей жизни. Наша страна дает отпор неофашистам. Именно поэтому нам нужна консолидация сил. Так мы победим! – сказал Дмитрий Медведев.

Одно из включений провела гравврач московской городской больницы №52, Герой Труда России Марьяна Лысенко, которая на этой неделе посетила Алтайский край. Она в своем выступлении отметила:

– Я много езжу по регионам, и сегодня оказалась на Алтае – в месте силы. Это удивительный регион, в котором сотни лет живут и трудятся настоящие сибиряки. Это место трудовой доблести, место, где формировались сибирские дивизии. Здесь живут молодые, уверенные в себе люди, которые привыкли все делать от души и от сердца, отвечать за свое будущее. Вместе мы сила!

Фото: Андрей Каспришин Фото: Андрей Каспришин Фото: Андрей Каспришин Секретарь Алтайского регионального отделения «Единая Россия», председатель АКЗС Александр Романенко в своем выступлении сказал:

– Мы все знаем, в чем главная особенность нашей страны. Мы одна дружная семья. Мы едины. Во времена Минина и Пожарского, когда страна была на грани развала, народ объединился и не допустил этого. В Великой Отечественной войне мы тоже одержали победу. В 2000-м году, когда наши недоброжелатели захотели ослабить страну, наш лидер объединил все народы под лозунгом «Единая Россия». Наши ребята, которые выполняют сегодня священный долг на Специальной военной операции, отстаивают суверенитет нашей страны, и все мы – вместе. Такой народ не победить!

Мероприятие проходило в актовом зале РАНХиГС, студенты постоянно скандировали: «Если мы едины, мы непобедимы!»

После акции молодежь охотно делилась впечатлениями.

Тереньтева Ксения учится в Барнаульском педагогическом колледже им. Штильке.

– Мне очень понравилось мероприятие. Прекрасная акция, концерт. Жизнерадостная, позитивная атмосфера, которая объединяет нас со всей страной. Я волонтер, мы постоянно формируем посылки нашим бойцам, участвующим в Спецоперации, пишем им письма со словами поддержки. И для меня важно участвовать в сегодняшней акции, показать и почувствовать, что мы вместе идем к победе, – поделилась Ксения Терентьева.

Боец студенческого отряда «Бастион» из алтайского филиала Президентской академии Кристина Романова сказала:

– Мне очень понравился концерт и сама акция. Чтобы не произошло, мы не должны забывать о том, что мы единый народ и поддерживать друг друга. И тогда мы преодолеем все трудности.

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Взято отсюда.

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