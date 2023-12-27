Акция "Детям Героев" Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Алтайское региональное отделение партии “Единая Россия” поздравляет с новогодними праздниками детей участников специальной военной операции

В Алтайском крае за неделю до Нового года стартовала праздничная акция “Детям Героев”, сообщает пресс-служба реготделения партии “Единая Россия”.

“Новый год – самый светлый, самый семейный праздник. Конечно, больше всего его ждут дети. Мы решили поддержать и порадовать ребятишек, чьи родители сегодня в зоне специальной военной операции. Они, без преувеличения, дети Героев, настоящих защитников Отечества, которые, рискуя своей жизнью, отстаивают суверенитет нашей страны. Отсюда и название нашей акции”, – отметил секретарь Алтайского регионального отделения ЕР и председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко.

По словам первого заместителя секретаря регионального отделения и координатора рабочей группы по вопросам СВО в Алтайском крае Дениса Голобородько, всего активисты “Единой России” планируют вручить более 3 тысяч сладких подарков и наборов для творчества.

“Мы сегодня стараемся делать все возможное для помощи нашим ребятам на передовой – отправляем технику, оборудование, но также важно поддержать их семьи, близких”, – подчеркнул он.

Активисты “Единой России” также традиционно в преддверии зимних праздников поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны. Кроме того, в 2023 году стартовала акция “Тепло из дома”. При поддержке партии военнослужащим в зону СВО передали посылки и подарки от родных и близких.

Cюжет: Новый год – 2024

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