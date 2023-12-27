“Единая Россия”: гуманитарную помощь для новых регионов передают жители всей страны

В том числе и Алтайского края

Гуманитарный груз из Алтайского края / Фото: пресс-служба “Единой России”

“Единая Россия” доставила более 82 тысяч тонн гумпомощи в новые регионы и на фронт. В гуманитарной миссии принимают участие отделения партии, общественные приемные, представители бизнеса, НКО и жители регионов по всей стране, передает ER.ru.

Круглосуточная работа

Работа по помощи новым регионам и фронту продолжается в круглосуточном режиме, подчеркнула глава штаба по гуманитарному сотрудничеству, замсекретаря Генсовета партии Анна Кузнецова.

“Привозим жителям лекарства, продукты, одежду, стройматериалы и многое другое. Вместе с партнерами – Минздравом, ФМБА, Минпросвещения, Минобороны, фондом “Своих не бросаем”, движением “Здоровое Отечество”, ОАО “РЖД” – вывезли на лечение более 700 детей”, – отметила она на заседании штаба.

Волонтеры помогают жителям прифронтовых районов, выполняют адресные заявки на доставку продуктов и лекарств, уделяют особое внимание одиноким людям и многодетным семьям.

При поддержке “Единой России” и фонда “Дороги жизни” в сиротских учреждениях реализуется проект “Я с тобой”. Его партия запустила в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях и распространила на 13 регионов. Врачи посетили 18 учреждений, осмотрели более 800 детей. Несколько десятков ребят направили на лечение в федеральные клиники.

Восстановление мирной жизни

Анна Кузнецова добавила, что по народной программе “Единой России” и при поддержке регионов-шефов в новых регионах восстанавливается мирная жизнь: идет строительство жилья и соцобъектов, решаются вопросы образования, выстраивается система здравоохранения.

“Поставки лекарств налажены, в больницах появляется современное оборудование. Гуманитарный штаб партии привозит дополнительную технику. Дефицит врачей частично компенсируется за счет организации выездов докторов и специалистов. Проведена работа по диспансеризации и маршрутизации детей, требующих особого подхода в лечении”, – уточнила Анна Кузнецова.

Активно участвуют в гуманитарной миссии волонтеры “Молодой Гвардии”.

Анна Кузнецова поблагодарила всех, кто содействует партии в гуманитарной работе.

“Волонтеры “Молодой Гвардии” сражаются на передовой, помогают ухаживать за ранеными в госпиталях, поддерживают одиноких и маломобильных граждан, людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Всестороннюю поддержку штабу оказывает МЧС России. Сотрудники ведомства работают в самых непростых условиях. Движение “Здоровое Отечество” открывает спортплощадки в городах Донбасса, оказывает большую помощь детям. Фонд “Своих не бросаем” помогает военнослужащим, организует реабилитацию детей из новых регионов. Спасибо всем, кто помогает”, – добавила глава гуманитарного штаба.

Замглавы МЧС, генерал-полковник Виктор Яцуценко поблагодарил “Единую Россию” за особый вклад в работу по сбору гуманитарных грузов по всей стране.

“В тесном контакте с вами мы успешно выполняем задачу, поставленную президентом”, – подчеркнул замминистра.

Алтайский вклад

В Алтайском крае “Единая Россия” стала центром, который объединил волонтерские организации, активистов, бизнес-сообщество – людей, готовых поддержать наших участников СВО и их семьи. В сборе груза участвуют волонтеры, активисты из городов и районов края. А главное, очень важно, что мы отправляем помощь адресно. Об этом рассказал первый заместитель секретаря Алтайского регионального отделения партии “Единая Россия”, региональный руководитель рабочей группы по вопросам СВО в крае Денис Голобородько.

“Только с участием партии было собрано за 2023 год 20 млн рублей, на которые покупались товары первой необходимости, тактическое военное оборудование, продукты питания, автомобили и многое другое. Кроме того, особую значимость приобрела рабочая группа по вопросам СВО, которая функционирует в Алтайском крае. За год поступило более 100 обращений от военнослужащих”, – отметил Голобородько.

Наиболее популярные вопросы – это полагающиеся выплаты и пособия, которые наши солдаты по разным причинам не получают. Рабочая группа в таких случаях восстанавливает справедливость. Среди других тем обращений – предоставление отпуска военнослужащим, квалифицированная медицинская помощь, поиск военнослужащих и другие.

горняк



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