“Единая Россия” поздравит жительниц российских регионов с 8 Марта

Праздничная акция проходит и в Алтайском крае

“Единая Россия” поздравит женщин России с 8 марта / Фото: пресс-служба партии

Депутаты и активисты “Единой России” и “Молодой Гвардии” поздравят жительниц регионов, многодетных мам, матерей, жен и дочерей бойцов СВО, женщин-медиков и военнослужащих, ветеранов, участниц волонтерских миссий партии с Международным женским днем, сообщает сайт партии ER.ru.

“Невозможно представить ни одну сферу жизни, в которой бы ни участвовали наши женщины. “Единая Россия” здесь не исключение. Растет представительство женщин среди секретарей первичных отделений партии, волонтёров, депутатов разного уровня. На хрупких женских плечах держится многое в нашей стране. И в партии. За это огромное им человеческое спасибо. За заботу, чуткость и неравнодушие”, – отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

В штабах общественной поддержки (действуют в 77 регионах страны) пройдет акция “Твоя весна”. Жены, матери и дочери военнослужащих примут участие в творческих занятиях, психологических тренингах и фотосессиях. Также на площадке штабов в ряде регионов будут работать фотовыставки “Героини тыла”, посвященные женщинам-волонтерам.

Помимо этого, “Единая Россия” проводит “Неделю женского здоровья” – это серия консультаций, лекций и тренировок в рамках всероссийского зимнего марафона “Сила России”.

А еще активисты партии и МГЕР будут дарить женщинам цветы и открытки на улицах городов.

“Мы проведем акции и раздадим десятки тысяч цветов. Обязательно поздравим женщин из семей наших Героев, которые находятся в зоне СВО. Передадим поздравления мамам, бабушкам и дочерям наших коллег, молодогвардейцев, которые сейчас добровольцами участвуют в спецоперации. И будем поздравлять наших дорогих женщин-врачей, в том числе в Мариуполе, Донецке, Токмаке и городах ЛНР”, – рассказал председатель “Молодой Гвардии Единой России” Антон Демидов.

Молодогвардейцы подарят цветы и подарки проводницам поездов дальнего следования, которые в праздник отправятся с Казанского, Ленинградского и Ярославского вокзалов Москвы.

Праздничные мероприятия пройдут и в Алтайском крае. Накануне Международного женского дня в Штабе общественной поддержки Алтайского края пройдет встреча с женами и матерями участников специальной военной операции, волонтерами, активистками добровольческих объединений и “Женского движения Единой России”. Об этом рассказал руководитель регионального исполкома партии “Единая Россия” в Алтайском крае Иван Гладких.

“С первых дней СВО они вносят огромный вклад в гуманитарную миссию, поддерживают бойцов и жителей освобожденных территорий. Во встрече примет участие первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов. Мы поздравим женщин с 8 Марта, поблагодарим их за неравнодушие, выслушаем предложения и пожелания, обсудим совместную работу по сбору и отправке гуманитарных грузов в зону проведения СВО”, – рассказал Иван Гладких.

новости горняк



Источник