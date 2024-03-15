“Единая Россия” включит поручения Путина из послания в народную программу

Партия разработает инструменты по реализации поставленных задач

Андрей Турчак и Дмитрий Медведев / Фото: пресс-служба партии “Единая Россия”

У “Единой России”, как у правящей партии, особая роль в реализации послания президента. Об этом заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии. Мероприятие посвятили участию партии в разработке нацпроектов и госпрограмм, а также законодательных изменений для реализации ключевых направлений послания. Подробности сообщает сайт ER.ru.

“Мы должны и дальше активно участвовать в разработке и реализации программ, которые отвечают интересам миллионов людей. Важно создавать все условия, чтобы наши граждане непосредственно включались в решение проблем, участвовали в работе органов исполнительной власти, местного самоуправления. А для этого, как и раньше, мы должны с вами укреплять механизмы обратной связи, которые помогают учитывать запросы людей и способствуют повышению их доверия к государственным решениям”, – отметил Дмитрий Медведев.

Партия разработает и представит в правительство инструменты по реализации поставленных президентом задач. Фракции “Единой России” в Госдуме предстоит оперативно принять соответствующие законы.

В первую очередь, ЕР представит предложения по реализации новых нацпроектов: “Продолжительная и активная жизнь”, “Молодежь России”, “Семья”, “Кадры” и “Экономика данных”. Особое внимание “Единая Россия” уделит разработке ключевых программ развития страны.

“Речь о строительстве и ремонте детских садов и учреждений среднего профессионального образования, о строительстве спортивных объектов, о проекте “Земский работник культуры”. О новой программе расселения ветхого и аварийного жилья, о социальной догазификации садовых товариществ, модернизации инфраструктуры ЖКХ. Приятно отметить, что это инициативы нашей партии, которые президент поддержал и вывел на новый уровень”, – сказал Дмитрий Медведев.

Отдельные поручения он дал координаторам социальных блоков народной программы “Единой России”. В том числе представить решение по реализации указа о поддержке многодетных семей и вместе с Минтрудом разработать предложения по реализации пилотного проекта новой модели оплаты труда бюджетников.

Помимо этого, “Единая Россия” будет участвовать в обновлении налоговой системы.

Корректироваться будут все разделы народной программы. В разделе “Современное образование и передовая наука” предусмотрят продление программы капремонта школ – магистрального направления работы партии в сфере образования, по которому уже обновили более четырех тысяч школьных зданий. Механизм программы применят к капремонту детсадов и колледжей, общежитий вузов.

Изменения внесут и в раздел “Хорошая работа – достаток в доме”, который будет синхронизирован с нацпроектом “Кадры”. Партия вместе с Минтрудом разработает основные направления, формы и критерии нового нацпроекта, используя опыт собственного партийного проекта “Моя карьера с Единой Россией”.

Также партия предлагает отработать в пилотных регионах новую, справедливую систему оплаты труда бюджетников. Право устанавливать ее правительство получило по инициативе партии, но из-за консультаций между отраслевыми профсоюзами и министерствами внедрение откладывалось.

Вместе с кабмином будет разрабатываться нацпроект “Семья” и комплексная программа по охране материнства и сбережения здоровья детей. Также активно идет работа по созданию школьных медкабинетов.

При реализации госпрограммы “Земский работник культуры”, который президент поручил запустить с 2025 года, партия предлагает учитывать опыт регионов, где такие программы поддержки уже действуют. А в новых регионах внедрять нацпроекты и госпрограммы по гибкой системе.

“Практически по всем разделам мы получили предложения (от координаторов народной программы. – Прим. ред.). Сформированы более 100 новых показателей документа. “Единая Россия” вместе с правительством, вместе с нашей фракцией в Госдуме, с сенаторами подготовит соответствующие изменения в нормативную базу, чтобы все решения президента заработали в самое ближайшее время”, – подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Безусловно, в народную программу войдут все новые меры поддержки участников специальной военной операции, о которых президент говорил в послании.

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